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﻿伊朗20火箭轟戈蘭高地以軍稱已報復

2018-05-11 列印
　　以軍指責部署在敍利亞境內的伊朗部隊，周四凌晨向戈蘭高地的以軍前線據點發射了二十枚火箭，以軍即時作出報復和還擊。自從美國總統特朗普周二宣佈退出伊朗核協議後，該區連續兩日發生武裝衝突，令人擔心區內的緊張局勢會進一步升級。

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