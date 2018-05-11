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﻿加州警顧客當小偷 拔槍迫放下糖果

2018-05-11 列印
　　美國加州一名休班警在便利店購物時，誤將一名男子當成小偷，拔出手槍要求對方將價值一點一九美元（約九港元）的糖果交還。

　　即使店員多番證明該男子已付款，警員仍懷疑道：「你肯定」，最後才放下槍向對方道歉。該男子離開便利店後向警方提出投訴。

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