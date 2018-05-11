﻿美韓裔教授 殺妻燒屋自轟

一輛運載十二噸朱古力漿的大卡車周三早上在波蘭西部斯武普察市一條公路上失事翻側，司機受傷手臂骨折，送院治理。容缸損毀，大量朱古力漿流到路上，覆蓋六條行車線，嚴重影響交通。負責清潔的人員形容，清理猶如「噩夢」。 有新聞機構出動直升機拍下這個罕見場面，只見肇事的大卡車向右翻側，大量朱古力漿漏出，路上大片面積變成了朱古力色，一發不可收拾，有到場採訪記者的鞋子需報銷。由於朱古力漿冷卻後會凝固，朱古力表面光滑，比下雪還要危險，工作人員需向路面噴灑熱水，再沖走朱古力漿，需花很長時間清理。

2018-05-11