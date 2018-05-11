美韓裔教授 殺妻燒屋自轟
股東熱情鼓掌送超人 李嘉誠榮休做足101分
香港首富、長和系主席李嘉誠昨天最後一次主持股東大會後，正式退休，轉任集團資深顧問。大批小股東深感不捨，專程冒雨出席股東大會，見證「誠哥」榮休一刻。有股東盛讚李嘉誠任內表現：「作為股東我畀你一百零一分！...
2018-05-11
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促中日兩國穩定發展 李克強晤日皇關係破冰
國務院總理李克強訪問日本期間，與日皇明仁會面。上一次日皇會見中國領導人已是八年前，在時任總理溫家寶二〇一〇年訪日期間舉行。李克強稍後將會出席《日中和平友好條約》締結四十周年紀念活動並發表講話，之後將於...
2018-05-11
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變硬難清理如「噩夢」 12噸朱古力漿覆蓋路面
一輛運載十二噸朱古力漿的大卡車周三早上在波蘭西部斯武普察市一條公路上失事翻側，司機受傷手臂骨折，送院治理。容缸損毀，大量朱古力漿流到路上，覆蓋六條行車線，嚴重影響交通。負責清潔的人員形容，清理猶如「噩夢」。 有新聞機構出動直升機拍下這個罕見場面，只見肇事的大卡車向右翻側，大量朱古力漿漏出，路上大片面積變成了朱古力色，一發不可收拾，有到場採訪記者的鞋子需報銷。由於朱古力漿冷卻後會凝固，朱古力表面光滑，比下雪還要危險，工作人員需向路面噴灑熱水，再沖走朱古力漿，需花很長時間清理。
2018-05-11
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屋苑錄用家市價承接
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，中原分行經理潘婉兒表示，粉嶺中心L座中層1室，面積465方呎，兩房間隔，獲用家以566萬元易手，呎價12172元，屬市價。據悉，原業主則於99年以167萬元...
2018-05-11
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長和系正式交棒李澤鉅 李嘉誠：要對得住股東社會
長和系主席李嘉誠昨日正式卸任主席之職，他在股東會上贈言予接任人李澤鉅，要盡力為股東爭取最好成績，成績要正正當當，對得住股東之外也要對得住社會。針對香港的居住問題，他同意公私營合作發展農地，「希望大部份...
2018-05-11
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溫哥華地頭惡 白帽十「拿」九穩
溫哥華白帽儘管近況平平，不過主場威力向來有保證，周五美職迎擊傷兵滿營的侯斯頓戴拿模原本已可看高一線。加上中場碧舒亞腳風大順，主隊勝券在握，直取主勝最穩陣。 （無線myTV SUPER302台周六早上10:30直播） 連同上場美職作客0:1不敵明尼蘇達聯，白帽不同戰線近五仗僅一勝四負，表現無疑差勁。幸而，該隊跨季常規賽和季後賽近八次作東四勝三和一負，而且中場碧舒亞去季聯賽只入四球，今季入球能力大解放，目前聯賽已收錄三球成陣中的首席射手，有力領軍於地頭全取三分。 中場神炮狙擊殘兵 侯斯頓戴拿模目前正鬧兵荒，陣中有中場祖安卡比沙斯、後衛辛德路斯及列米克等共六名球員正養傷。...
2018-05-11
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免尷尬 無聲響測口氣
日本品牌最近研發出便攜式口氣檢測器，體積輕巧，更重要是檢測過程和顯示結果均沒任何聲響，避免出現尷尬情況。文：阿卓爸爸圖：褚樂琪、星島圖片庫、品牌提供 產品查詢：Tanita/3148 9455 向感應...
2018-05-11
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探訪病童 兩大視帝加翠如 王浩信：
個女唔黐我 現任和上屆視帝王浩信、陳展鵬聯同黃翠如最近為「麥當勞叔叔之家慈善基金」舉辦的慈善獎券義賣活動擔任義工領袖，日前更親身到沙田「麥當叔叔之家」拍攝宣傳海報，順道探訪一班患病小朋友。三人...
2018-05-11
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社論——吸優質教師 不止靠高薪
教育學院公佈最新畢業生就業調查結果，中小學平均起薪點去到二萬五千元，創下歷史高位，教幼稚園者的入職薪酬更大幅上升一成二，成為不少人心目中的「筍工」。 幼稚園教師入職薪酬大幅上升，主要原因是政府提供免費幼稚園教育，幼稚園得以增加資源，改善設施和提升教師待遇。 不少大學畢業生投身職場，起薪點都不足二萬元。現在教師毋須任何工作經驗，就算教幼稚園平均入職薪酬都接近二萬一千元，非常有吸引力。 高薪加上飯碗比較穩定，現時教育學位及文憑課程炙手可熱，與十幾年前某些學生入不到其他大學才申報當年未升格的教育學院，有天壤之別。 今天的教育大學能夠吸引優質學生，為培養優質教師「贏在起跑線」。以優...
2018-05-11
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港澳盃蔡廄兩駒抽好檔
今季港澳埠際賽次關的港澳盃，將於明天在沙田馬場舉行，昨日晨課完畢後，香港賽馬會假沙田馬場馬會廂房舉行排位抽籤儀式，兩地馬會高層，以及多匹參戰馬的練馬師及馬主均有出席。蔡約翰馬房旗下一對近績良好的賽駒「...
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