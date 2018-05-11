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﻿美韓裔教授 殺妻燒屋自轟

2018-05-11 列印
　　美國德州羅克沃爾周一凌晨消防員在起火單位內發現兩具屍體，分別是四十二歲李玹燮（Lee Hyun Seop）及其三十九歲妻子金允德（Kim Yoon Duk），兩人是韓裔大學教授，在不同大學任職。警方懷疑丈夫開槍射殺妻子，放火燒屋再自轟亡。男子行兇前曾在社交平台留言未獲妻子尊重又懷疑對方不忠。據外媒報道，兩人育有一女，事發後五歲女兒被發現在屋外的車內睡覺。

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