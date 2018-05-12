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﻿大馬最高元首願完全特赦安華

2018-05-12 列印
　　馬來西亞新任首相馬哈迪周五在記者會上透露，執政的「希望聯盟」領袖周四前往皇宮覲見最高元首，除了進行宣誓儀式，也向最高元首表達寬赦安華的意願，後者也立即答應。馬哈迪說：「蘇丹（最高元首）已表明願意即時特赦安華。我們會展開為安華獲得特赦的正當程序，這意味完全特赦。當他獲赦免，就會馬上獲釋。」

　　馬哈迪還表示周六會宣佈十人內閣的名單，他也宣佈會全力調查這次全國選舉的舞弊事件。

  馬哈迪與安華曾為盟友，後來又變成政敵，兩人在本周的大選中卻攜手打敗執政的納吉布政府。

  馬哈迪已表示，一旦安華獲特赦，會讓出首相職務予他。安華被裁定雞姦與貪瀆罪成，目前在獄中服刑。



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