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日報新聞 > 國際

﻿美對伊朗實施

2018-05-12 列印
新一輪制裁

　　美國總統特朗普宣佈退出伊朗核協議後，美國財政部周四宣佈對伊朗實施新一輪制裁。今次受到制裁的對象包括六名伊朗人和三家伊朗企業，他們在美國境內的資產將被凍結，同時美國人將被禁止與他們進行交易。美國財長努欽表示，此舉旨在切斷伊朗革命衛隊的資金，無論是甚麼來源及用途。

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