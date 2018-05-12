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﻿紐時揭金正恩 想當第二鄧小平

2018-05-12 列印
　　朝鮮半島局勢戲劇化降溫，美國《紐約時報》披露，是由於南韓總統文在寅抓住北韓領導人金正恩，想當北韓版鄧小平的心理，拿給對方一隻內含振興鐵道與電力方案的USB手指，盼打動對方放棄核武。文在寅這樣做，是基於相信金正恩想學中國已故領導人鄧小平推行改革開放政策，可能願意拿核武換取外交與經濟獎勵，讓北韓走向繁榮。



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