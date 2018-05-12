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﻿特工用手機App抓獲IS首領

2018-05-12 列印
　　據外媒報道，美國總統特朗普周四表示已抓獲五名「伊斯蘭國」（IS）恐怖主義組織首領。

  據英國媒體指，伊拉克特工與美軍合作，利用IS領袖巴格達迪一名落網助手的手機通訊App，引誘「伊斯蘭國」另外四名首領從敍利亞前往伊拉克，設局逮捕他們。

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