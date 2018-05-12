﻿不滿教授批評短褲令人分心 美韓裔女大生脫衣抗議

來自韓國的利蒂希亞上周三進行論文陳述綵排時，被教授瑪歌質疑其牛仔短褲太短，利蒂希亞在facebook憶述對質疑感到吃驚。利蒂希亞當時心有不甘，對着同學說：「我在道德上有冒犯你嗎？」並灑着淚離開班房。教授問她若母親知道她穿成那樣子，會有何感想？又問她發表論文當天打算怎樣？利蒂希亞回答說她會發表一生中最好的演說。



逾半數人跟隨



事後利蒂希亞在facebook說出事情的前因後果，並表示教授在全班面前說她令男同學分心，把注意力由論文內容轉移到她的軀體。她決定在匯報論文當日，當眾脫剩內衣以示抗議。發表論文當天，她將外衣脫掉，班房內四十四人，有二十八人跟隨她脫剩內衣，更將整個過程在網上直播，她在韓國的父母亦有收看。