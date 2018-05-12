紋身險釀開錯刀成案例
夾扯女住客 摔機槽底亡 殺人凶(車立)
母親節前夕，上水名都發生升降機殺人事件！一名女住客搭升降機時，(車立)疑門未關即上升，將她夾在機廂與(車立)門之間並扯上一層樓，再直墮槽底。承辦商工人檢查時才驚覺事主昏迷槽底，她獲救後證實死亡。機電工...
2018-05-12
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滴滴懸賞百萬 網民起底助尋兇 鄭州空姐搭車遭姦殺
河南省鄭州市一名李姓空姐日前深夜在河南鄭州乘「滴滴出行」公司的「順風車」遇害。五月十日晚滴滴出行官方微信和微博均發出百萬懸賞，尋找順風車劉姓司機。 遇害的二十一歲空姐證實為祥鵬航空的空姐，她於五月五日乘「滴滴出行」公司的「順風車」時被殺害，屍體五月八日才被發現，當時其下半身赤裸，現場留下一把刀，推斷是被姦殺。驗屍報告指其身上有多處刀傷，刀刀致命。 疑兇至今仍在逃，滴滴日前公佈懸紅一百萬元人民幣，追尋涉案順風車司機。 據報，受害空姐乘車途中曾與同事透過微信聊天，期間提及自己「碰到個變態」，指司機說她「長得特別美，特別想親我一口」，更慶幸沒有坐前座，同事即致電李，她當時還安慰同...
2018-05-12
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白宮：參考習馬會範例 美朝峰會選址新加坡
美國與北韓的歷史性峰會將於下月十二日在新加坡舉行，新加坡外交部發表聲明，指樂意成為這次美朝首腦會面的場地，期望促成朝鮮半島和平，而且還參考了「習馬會」在新加坡舉行的範例。 白宮副發言人沙阿解釋，「特金會」選在新加坡是因為新加坡與美國及北韓都有外交關係，可以確保特朗普與金正恩的安全，並且有中立性，而且還參考了兩岸領導人首次會面的中國國家主席習近平與台灣馬英九在二○一五年新加坡舉行的範例。 能否在峰會中就北韓無核化達成協議，沙阿說，這至少是特朗普的目標，美國要一個全面、不可逆轉且可驗證的無核化。而特朗普說，希望今次美朝峰會為世界和平締造特別的時刻。有記者問，習近平、南韓總統文在...
2018-05-12
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ISLAND RESIDENCE特色戶擬招標
會德豐旗下筲箕灣新盤日前開放現樓，項目至今累售153伙，餘下少量標準戶及特色單位，發展商預告特色單位短期內有機會招標出售。 會德豐地產常務董事黃光耀表示，「集團已分批出信予ISLAND RESIDEN...
2018-05-12
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友邦破頂 恒指重越三萬一
港股連升第五日，受友邦（1299）大升2.4%破頂帶動，恒指表現強勢，曾飆升逾400點，收市升312點，收報31122點，創逾一個半月高位，全周累計進帳1196點，大市成交逼近千億元。下周騰訊（700...
2018-05-12
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保四終戰 蜂軍勢頹 賀芬咸炒格
今晚本季最後一輪德甲，將決定最後兩張來季歐聯入場券花落誰家。賀芬咸僅以得失球差力壓利華古遜排第四，今仗勢挾主場四連勝強勢，料可大破排第三但陷低潮的多蒙特，同時爭取大勝確保前四位置，直取讓球主客和讓一球「主勝」。 （有線602、611、651、662台、now670台、Fox Sports Play App今晚9:30直播） 德甲今晚煞科前，除了拜仁慕尼黑及史浩克04鐵定取得頭兩名歐聯席位外，餘下兩席依然競爭激烈。多蒙特以五十五分排第三，但只領先第四及第五的賀芬咸和利華古遜三分，如果賀芬咸和利華古遜齊取勝的話，三隊便會同分，屆時會以較佳得失球差分出名次。 主場威力有保證 賀芬...
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百貨周年慶 扮靚套裝激減
半年一度的崇光感謝周年慶又來臨，Zoey平日扮靚都花費不少，今次特搜超級優惠套裝，部份低至半價發售，一於把握機會掃貨！ 崇光感謝周年慶成了全城購物盛事，今次美妝界就呈獻各款護膚、彩妝組合超級優...
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紅館墮台 背脊落地 古巨基負傷獻唱
古巨基昨晚在紅館舉行第二場個場，發生驚險墮台意外，昨晚開場不久，基仔坐道具時光機出場後，誤踏舞台上大洞掉落台下，不少觀眾目睹即時驚呼！ 基仔在舞台上消失約十分鐘，大家甚擔心他的情況，他其後再登舞台，並...
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巴士的點評——追求卓越 VS 追求雷鋒
創新及科技局早前推出一個科技人才入境計劃。現時香港雖然可以輸入專才，但申請手續相當緩慢，這個先導計劃旨在加快輸入科技人才的速度，希望推動香港的創科產業。 計劃推出之後，有大學老師打電話到電台，反對這個計劃。他認為像區塊鏈、人工智能這些都是新科目，過去大家都沒有學過，政府應該資助開辦一些培訓計劃，例如開辦十堂課的課程給科技行業經理，培訓他們做這些新行業。這位老師也不諱言之所以反對輸入科技專才，是怕他們搶去本地畢業生的飯碗。 輸入外來人才，從來都是很敏感的課題，你看醫生行業，無論香港的公營醫療體系有多短缺醫生，人口老化對醫療的需求有多嚴重，醫生組織總有理由反對輸入外地醫生。即使...
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頭號目標——真好彩轉程賺級數
對上一次的二班一千米直路賽，由「萬馬奔騰」爆三十七倍大冷取勝，反而新勝三班同程且有雷神助陣的「彪形猛漢」只能屈居第二，賽後有人向筆者抱怨，指這樣的賽果如何能計算得到。其實筆者已一再指出，香港千二米賽事的水準略高於一千米，能夠在千二米爭勝的馬，競爭力不會遜於一千米的頭馬，而「萬馬奔騰」憑藉在418場次二班千二米蝕快步速而負不足一身位的賽績，轉戰一千米便足以逞強了。事隔月餘，今次「彪形猛漢」捲土重來，會否又遇伏兵呢？ 第九場二班一○○○米。此組馬中，季內曾在田草千二米有走勢的馬，「英勇大師」跑法過於被動，恐怕又是只限爭位；「激賞」可能因欠缺噸位，前仗已證明跑此程非太擅長。剩下的...
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