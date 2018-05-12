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﻿紋身險釀開錯刀成案例

2018-05-12 列印
　　紋身圖案不能亂選！英國一名23歲男病人在心臟位置紋上一個「播放鍵」箭咀圖案，結果接受手術時，醫生差點誤以為是手術標記，險些開錯刀！《英國醫學期刊》分享個案，指倫敦聖喬治醫院一名男病人要在肩膀上開刀接受手術，但其紋身幾乎混淆了施行手術位置，令手術室造成相當大的混亂。該男病人手術後坦言：「爸媽總跟我說，我的紋身有一天會給我帶來教訓，但我可沒想到會是這樣。」報告提到，該男病人案例會用作提醒醫生將來做手術前應做好準備。
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