  • 2018年5月14日 星期一
  • 27º
  • 86%
熱門： 母親節墮斃機槽古巨基紗布封喉汶川

日報新聞 > 國際

﻿至少13人死逾40人傷 印尼教堂連環炸彈爆炸

2018-05-14 列印
　　印尼第二大城市、東爪哇省泗水市周日發生連環自殺式炸彈襲擊，三間教堂分別遭到炸彈襲擊，造成至少十三人死亡，四十一人受傷包括兒童及警員。有報道指極端組織「伊斯蘭國」(IS)已承認責任。警方指，首宗襲擊於早上七時三十分發生，然後每隔十分鐘就接連發生第二和第三波襲擊。



　　從電視台拍攝的片段可見，一間教堂爆炸後火勢猛烈，黑煙直衝上天，瓦礫遍地，停泊教堂外的多架電單車亦被炸毀，殘骸遍布四周。警方指，三宗人肉炸彈襲擊者疑來自同一個敍利亞家庭，父親帶同十六歲及十八歲兒子以電單車發動襲擊，母親則帶同九歲及十二歲孩子發動另一宗襲擊。警方又指，該家庭曾在IS曾控制的地區生活。

　　當地傳媒報道，一名戴面紗的婦人帶着兩名孩子剛進入教堂，正被保安查問之際，就突然發生炸彈爆炸，她被炸飛至數米外倒地。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd