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﻿巴黎男持刀襲人釀一死四傷

2018-05-14 列印
　　法國巴黎市中心周六晚近九時發生持刀男子襲擊途人事件，造成一人死亡，四人受傷，其中一人為中國籍公民，未有生命危險，刀手最終被趕至的警員開槍擊斃。目擊者說，刀手行兇時高呼「真主偉大」，極端組織「伊斯蘭國」（IS）已承認責任。

  法國總統馬克龍矢言絕不向「自由的敵人」作出絲毫讓步。據悉刀手在車臣出生，其父母已被扣留調查。

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