﻿商討通訊營運問題 ﻿特朗普助﻿﻿中興復業﻿

美國商務部上月頒佈禁令禁止任何美資公司或個人向中國中興通訊輸出任何高科技零件和技術，禁令長達七年，導致中興陷入困境。美國總統特朗普周日突改變態度，表示會協助該公司快速回復正常業務。隨後，白宮副發言人沃爾特斯證實，美國官員正與北京接觸，商討中興問題。



﻿特朗普周日在Twitter發出訊息寫道：「中國習主席和我共同努力，讓大型電話公司中興通訊快速恢復業務。中國內地有太多職位消失。（美國）商務部已接獲指示，要處理好這件事。」之後特朗普再發訊息，指中美過往進行貿易會談設置了障礙，但他預測兩國可以克服這些障礙：「中國和美國在貿易上良好合作，但過往許多年進行的談判過份側重中方，很難令他們締結一項對雙方都有利的協議。不過，保持冷靜，一切都可解決。」﻿



劉鶴今訪美談判



另外，應美國政府邀請，中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，今日至十九日赴美訪問。



