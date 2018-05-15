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﻿數萬巴人示威與以軍衝突

2018-05-15 列印
　　美國駐耶路撒冷大使館周一開幕前夕，數萬名巴勒斯坦人在加沙地帶示威，反對有關搬遷。期間以軍向示威群眾開火，導致最少二十八人死亡及五百人受傷。根據外媒報道，數千名巴勒斯坦人集結在加沙與以色列的邊境地帶，其中部份民眾衝向邊界圍欄，並向以軍擲石塊，以色列士兵開槍還擊，導致涉事巴人受傷及死亡。　

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