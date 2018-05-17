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﻿安華獲釋　即見元首

2018-05-17 列印
■七十歲的安華獲大批民眾到康復中心外迎接。美聯社
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　　過去十多年長期受到政治打壓及兩度被捕入獄的馬來西亞改革派領袖安華，周三獲得特赦及提早獲釋。

  安華步出吉隆坡康復中心時面帶笑容，向迎接他的支持者揮手致意。支持者不斷高喊「人民萬歲」、「釋放安華」及「烈火莫熄」的口號。

　　安華獲釋後，立即前往國家皇宮覲見最高元首穆罕默德五世，新任首相馬哈迪在皇宮大門口親自迎接安華，二人冰釋前嫌一同步行入內。

暫不入閣撐馬哈迪

　　安華下午召開記者會時強調會全力支持馬哈迪，並稱選擇原諒，不會催促馬哈迪交棒，又認為現階段入閣，但會支持新政府推動改革。

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