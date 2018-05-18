  • 2018年5月18日 星期五
  • 30º
  • 71%
熱門： 梁天琦石棺藏屍旺角行人專用區安達邨抖音

日報新聞 > 國際

﻿特朗普再失言 指有些非法移民是畜牲

2018-05-18 列印
■特朗普形容部份非法移民為「畜牲」。 美聯社
Previous Next

　　美國總統特朗普前年參加大選期間，其私人律師科恩私人墊支了十三萬美元給成人片女星克利福德作「掩口費」，要求她不要公開她與特朗普的性關係。

　　特朗普一直否認知道有這回事，但政府道德操守辦公室周三指出，根據特朗普提交的財務文件，他已經償還了那筆錢給科恩，顯示特朗普是知道科恩付過那筆錢的，與他先前的說法有出入。

　　此外，特朗普又繼續失言，據外媒報道，特朗普周三在白宮和加州共和黨員討論邊境圍牆執法期間表示「有些非法移民根本不是人，是畜牲，這些傢伙應該被驅趕出我們的國家。」特朗普的發言是針對加州國際性犯罪幫派「MS-13」，有關言論惹來各界嘩然。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd