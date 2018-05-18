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﻿馬國警搜納吉布寓所及辦公室

2018-05-18 列印
■馬來西亞警方派人進入前首相納吉布位於吉隆坡的寓所搜查。美聯社
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　　馬來西亞警方周三深夜派出探員進入前首相納吉布位於吉隆坡的寓所、辦公室等五個地點搜查，搜查行動持續至周四清晨，探員取走了一批物品，包括納吉布夫婦的私人物品、手袋、衣物。

  他們的代表律師說，這次行動與一宗洗黑錢案的調查工作有關，但現時未有跡象顯示警方會拘捕納吉布。
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