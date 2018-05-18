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﻿體操隊醫性侵案 大學願賠五億美元

2018-05-18 列印
　　美國密歇根州立大學體操隊隊醫納薩爾被控性侵犯一案，涉事大學已同意支付五億美元（三十九億港元）給三百三十二名受害運動員，作為賠償。

　　納薩爾被控濫用隊醫身份，取得受害人的信任，借詞替各受害人進行治療，對她們進行侵犯。代表三百三十二名受害人的加州律師事務所周二公佈這項賠償協議。
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