  • 2018年5月18日 星期五
  • 30º
  • 71%
熱門： 梁天琦石棺藏屍旺角行人專用區安達邨抖音

日報新聞 > 國際

﻿電子煙爆炸 殺死美漢

2018-05-18 列印
　　一名美國男子使用的電子煙發生爆炸，懷疑有碎片高速彈射而出，刺穿他的頭蓋骨致死，是美國歷來第一宗電子煙爆炸引致死亡的事故。

　　案發於本月五日，出事的三十八歲男子迪伊利亞（Tallmadge D'Elia）身體有八成被燒傷，消防員接報到他位於佛羅里達州聖彼得堡鎮的寓所，在睡房內找到他的屍體。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd