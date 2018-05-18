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﻿哈里梅根宮廷婚禮 百年皇家馬車有睇頭

2018-05-18 列印
■皇家馬厩準備了晴天和雨天可用的馬車。資料圖片
■哈里王子和梅根周六在溫莎堡舉行世紀婚禮。資料圖片
■聖喬治教堂以細緻艷麗的彩繪玻璃見稱。資料圖片
■英媒指梅根的婚紗篤定了品牌Ralph & Russo。資料圖片
■皇家騎兵團的馬匹接受過特訓，當天將擔任護送婚禮馬車的重要任務。資料圖片
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        英國哈里王子和美國女星梅根‧馬克爾周六將在溫莎堡舉行婚禮，全球注目。當天一對新人會在哥德式建築的聖喬治教堂行禮，然後坐上皇家馬厩一早預備的馬車巡遊，當然不少得「神秘」婚紗，整個婚禮過程將由電視向全球直播，讓世人再次參與一場華麗的童話式宮廷婚禮。
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