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﻿古怪錄音一字兩解惹爭議

2018-05-18 列印
　　網上近日瘋傳一段疑似男聲錄音，四秒錄音只是不斷重複一個單字。製作有關錄音的網站「vocabulary.com」創辦人Mark Tinkler表示，該錄音錄製單詞為「Laurel （月桂樹）」，然而不少人卻表示聽見的是「Yanny」而非「Laurel」，有人甚至能聽到兩者，近日錄音在網上流傳後引發熱議。

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