  • 2018年5月18日 星期五
  • 30º
  • 71%
熱門： 梁天琦石棺藏屍旺角行人專用區安達邨抖音

日報新聞 > 國際

﻿重慶女上妝變蒙娜麗莎

2018-05-18 列印
　　重慶一位美妝網紅示範神乎其技的化妝技巧，她在內地秒拍頻道有不少化妝片，除了扮蒙娜麗莎，更透過化妝扮過不少名人名畫的主角，因全部和原裝正版十分相似，在網上爆紅。

　　這位博主微信上的名稱為YUYA，今年二十七歲，重慶人。在視頻所見，她手法熟練，從全素顏到打粉底、遮瑕、打高光、陰影，一步步由一位亞洲人的臉孔，變成世界名畫。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd