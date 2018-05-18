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﻿加婦快餐店「掟屎」鬧事

2018-05-18 列印
　　加拿大一間快餐店驚現「掟屎彈」事件！一名女子周一在蘭里市一間快餐店用餐時，疑不滿店員態度，衝到櫃台前大吵大鬧，女子情緒失控，竟當眾脫下褲子，就地大便，嚇到店員登時向後退開，她「乘勝追擊」，拿起地上的大便充當「屎彈」，向店員飛擲。臨離開時，她不忘在櫃台旁取走數張紙巾擦屁股，之後奪門而逃。

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