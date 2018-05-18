現時二十六歲的馬丁王子在倫敦國皇學院和亞非學院修讀國際政治學士及國際外交碩士學位回國後，獲任命為汶萊皇家部隊的上尉軍官，任職直升機飛行員。他在Instagram上已獲八十三萬名粉絲追隨。
父擁千億身家成筍盤 汶萊四王子文武雙全
現時二十六歲的馬丁王子在倫敦國皇學院和亞非學院修讀國際政治學士及國際外交碩士學位回國後，獲任命為汶萊皇家部隊的上尉軍官，任職直升機飛行員。他在Instagram上已獲八十三萬名粉絲追隨。
石棺藏屍案重審 主審官患癌陪審團解散
石棺藏屍案原定昨天在高院續審，主審法官李瀚良未現身，由主審旺角暴動案的彭寶琴法官「臨時頂上」，她披露李官身體抱恙而缺席，並即時接受一段長時間的治療，故下令解散七人陪審團，這宗轟動的案件將須重審。本報得...
2018-05-18
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1200呎高空打不開傘 漢光演習台傘兵墮地
台軍漢光演習實兵操演昨日上午發生意外，在台中清泉崗實施反空機降演習，模擬攻擊軍的航特部傘兵在實施空降時，一名傘兵跳傘時因傘未能及時張開而墜落，送院急救，經搶救後回復心跳和呼吸，全身多處受傷仍危殆。 據報，該名秦姓傘兵跳出機艙時，傘具未能打開，從一千二百呎高空急速摔落清泉崗機場，由於這名軍人跳出機艙時主傘未能打開，副傘亦因風向而無法完全張開，導致這名傘兵呈現自由落體摔落。 台軍國防部長嚴德發聞訊後感到關切關注，並指示參謀總長李喜明上將率專案小組前往調查肇案原因。 受傷傘兵秦良丰二十六歲，高雄人，隸屬陸軍航特部特戰傘兵，機械工程系畢業，已入伍三年，跳傘次數累計到這次是第十一次。...
2018-05-18
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特金會瀕臨觸礁 南韓願擔當調停角色
北韓再度擺出強硬姿態，令人擔心下月十二日在新加坡舉行的美朝高峰會可能觸礁。南韓青瓦台周四早上表示，希望擔當調停角色，協助縮窄美國和北韓間的分歧，讓特朗普和金正恩可以按照原定計劃會面。 南韓總統府國家安保室一名官員早上表示，南韓政府或總統文在寅願意在南韓、美國和北韓之間，透過不同渠道擔當一個更積極的調停角色。文在寅定於本月二十二日訪問華盛頓，到時會進入白宮與特朗普會面，預料到時會討論「特金會」的事宜。 該名官員說：「青瓦台打算在五月二十二日的峰會上，充份地向美國傳達我們所知道的北韓的立場和態度，也要充份地向北韓傳達美國的立場。看過北韓和美國所發表的聲明和他們作出的反應...
2018-05-18
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屋苑連獲換樓客承接
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，利嘉閣市務經理郭敏輝表示，粉嶺名都4座低層F室，面積399方呎，為兩房間隔，望公園景，以520萬元售出，呎價約13033元，屬市價，買家為自用客，原業主於1...
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十六度入市買入644億 金管局再接115億港匯沽盤
港匯疲弱，近日多次觸及7.85弱方兌換保證價，金管局繼周二晚入市後，再於周四（17日）晚在紐約時段先後兩度承接港元沽盤，合共買入115億港元，令下周一（21日）銀行體系總結餘進一步降至1154.71億...
2018-05-18
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奧蘭多城上足彈 進擊多倫多
FC多倫多早前因為分心中北美洲及加勒比海聯賽冠軍盃，而在美職出閘脫腳，今晚聯賽主場鬥奧蘭多城，又有鋒線孖寶基奧雲高和艾迪杜里分別停賽及受傷缺陣，反底無望。再者奧蘭多城有英格蘭前鋒當姆戴亞腳風大順，今仗勢反客為主開客勝。 （無線myTV Super303周六早上8:00直播） 去季美職總冠軍FC多倫多，今屆重中冠盃而輕聯賽，開季九輪僅得兩勝一和六負。雖然他們已完成中冠盃戰線，去月尾決賽不敵墨西哥班霸瓜達拉哈拉，但美職成績仍未有起色，近兩仗全敗，今場又有射手基奧雲高停賽，另一攻擊核心艾迪杜里亦因接受腳掌手術而倦勤，鋒力銳減下沒有取勝本錢。 當姆戴亞搶分箭頭 相反奧蘭多城...
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電磁爐圓美控溫
小米旗下品牌米家推出圓形電磁爐，備99段火力調控功能，令烹調時熱力控制更精準，難怪產品內地版甫推出即火速賣斷市！文：阿卓爸爸圖：何健勇 產品查詢：米家/3955 0581 水電安全隔離結構 這個米家電...
2018-05-18
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《Y.M.C.A》風靡港日 63歲西城秀樹心臟衰竭病逝 1955~2018
日本殿堂歌手西城秀樹當年憑一曲《YOUNG MAN（Y.M.C.A）》風靡日本及香港樂壇，前晚因急性心臟衰竭於橫濱市醫院病逝，終年63歲。西城遺下妻子及一女兩子，其家人公佈將於下周五為他舉行喪禮，翌日...
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社論——嚴法治「的」 不能再拖
Uber殺入出租車市場，與的士競爭，有競爭應有進步，但的士服務質素備受市民批評，而「黑的」劏客，禁之不絕，拖累了整個的士業的形象。推動的士業改革，已是刻不容緩。 近年部份的士商會推行優質的士服務，在司機侍客、服飾、車廂設備，以至接受乘客意見回饋等多方面作改善，圖洗脫負面形象，值得鼓勵，但參與的士不多，未成氣候。與此同時，「黑的」橫行，拒載、濫收車資、兜客、擅改咪錶等違法行為，屢見不鮮，警方放蛇檢控違法司機，可以起到一時阻嚇作用，但過後又故態復萌。 部份的士業界和民意要求加強立法規管的士，獲得政府重視。據《星島日報》獨家報道，政府就引入的士司機扣分制展開研究，擬參考一般駕駛者...
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田泰安自信開紅盤
周日沙田的十場草地賽事，出現了六場出馬不滿額的情況，也因如此，多位騎師的座騎數目都少於平時，例如經常因輕磅條件而場場有份披甲的田泰安，今次便只得七匹座騎在手，但他坦言未因此而覺失望，更認為座駒當中，「...
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