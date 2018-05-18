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﻿父擁千億身家成筍盤 汶萊四王子文武雙全

2018-05-18 列印
        英國哈里王子即將封盤，但世界上尚有其他「筍盤」，汶萊四王子馬丁（Mateen）是汶萊蘇丹博爾基亞的第四兒子，在家族十二位孩子中排第十，是第六順位王位繼承人，他父親約有二〇一二億港元身家。而他的擇偶條件非常簡單，「我喜歡自由的時間，愛與朋友悠閒地看電影，所以我希望我將來的公主是個很簡單的人。」

　　現時二十六歲的馬丁王子在倫敦國皇學院和亞非學院修讀國際政治學士及國際外交碩士學位回國後，獲任命為汶萊皇家部隊的上尉軍官，任職直升機飛行員。他在Instagram上已獲八十三萬名粉絲追隨。
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