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﻿馬克龍蠟像似殭屍

2018-05-19 列印
　　法國最著名的格雷萬蠟像館有收藏歷屆總統蠟像的傳統，在總統馬克龍上任一周年之際，該館即將引入他的蠟像。但初版蠟像曝光，被指面部表情僵硬似殭屍，惹來負評，跟馬克龍本人差別甚大，館長已緊急叫停，並對媒體說：「保證不讓這個『失真』的馬克龍入館。」

　　蠟像館館長也承認，蠟像與馬克龍真的不太相像，他強調蠟像未正式完成，並透露博物館未能成功說服馬克龍進行面孔掃描，只能按照片製作蠟像。

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