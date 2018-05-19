  • 2018年5月19日 星期六
  • 28º
  • 85%
熱門： 梁天琦石棺藏屍旺角行人專用區安達邨抖音

日報新聞 > 國際

﻿警檢284盒名牌手袋 納吉布寓所搜出逾千萬現款搜出逾千萬現款

2018-05-19 列印
■警方已扣押的名牌手袋。 美聯社
Previous Next

        馬來西亞警方繼續調查前首相納吉布涉及的「一馬基金」貪腐案件，警員在納吉布繼子的豪宅內，搜出多達七十二袋裝滿現金、名錶與珠寶的公事包、行李箱，以及二百八十四盒名牌手袋，檢獲的現鈔超過一千萬馬幣。

        馬來西亞警員周三深夜前往納吉布辦公室、吉隆坡大使花園與公寓等六個地點搜查，至昨凌晨，警方扣押了七十二個裝滿現金與珠寶的行李箱、公事包，並找出二百八十四盒名牌手袋，單是愛馬仕（Hermès）就超過一百個，總值二千萬馬幣（逾三千九百四十八萬港元）。

  由於起獲的現款數量驚人，警方至少花七小時才成功點算所有現款。當地傳媒報道，納吉布豪宅內有個被鎖了長達二十年的保險櫃，警方無法打開，納吉布也聲稱沒辦法開，於是請來鎖匠鋸開保險箱。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd