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﻿南加大校醫涉性侵華女生

2018-05-19 列印
　　據外媒報道，在南加州大學學生保健中心工作近三十年的婦科醫生廷德爾（George Tyndall），涉嫌利用工作之便，長期對該大學的女學生，包括中國女留學生進行性侵犯和猥褻，其中包括非法拍攝，及故意不當觸摸體檢女生的私處，還要求女生裸體接受體檢。

  中國駐洛杉磯總領館官員表示，對案件嚴重關切。

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