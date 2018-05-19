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﻿德州高中槍擊 最少八死

2018-05-19 列印
■案發現場為德州聖塔菲高中。美聯社
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　　美國德州一間中學周五發生致命殺擊案，截至香港今日凌晨，至少造成八人死亡。縣警證實拘捕了一名懷疑槍手，據報是一名學生；另外，警方亦扣查了一人。暫時未知犯案動機。

　　案發德州聖塔菲高中（Santa Fe High School），位於休斯頓市東南面約五十六公里。該校所屬的聖塔菲獨立學區在案發後不久便透過官網表示：「在早上，這所高中發生槍手開火事件。事件仍在持續中，但已受控。」

警拘行兇學生 扣查一人

　　縣警向媒體證實，有八人至十人死亡，當中包教職員及學生。有目擊者稱，事發於當地時間周五約八時，槍手向正在上藝術課的學生開槍，造成嚴重傷亡。警員事發後不久趕到現場。據悉槍手已被捕，縣警證實拘捕了一名懷疑是槍手的學生。
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