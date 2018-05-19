﻿德州高中槍擊 最少八死

案發德州聖塔菲高中（Santa Fe High School），位於休斯頓市東南面約五十六公里。該校所屬的聖塔菲獨立學區在案發後不久便透過官網表示：「在早上，這所高中發生槍手開火事件。事件仍在持續中，但已受控。」
警拘行兇學生 扣查一人
縣警向媒體證實，有八人至十人死亡，當中包教職員及學生。有目擊者稱，事發於當地時間周五約八時，槍手向正在上藝術課的學生開槍，造成嚴重傷亡。警員事發後不久趕到現場。據悉槍手已被捕，縣警證實拘捕了一名懷疑是槍手的學生。
英國哈里王子與美國女星梅根今日倫敦舉行世紀婚禮，舉世矚目。在甜蜜氣氛之中，準皇妃梅根捲入家庭糾紛，其父托馬斯被揭與狗仔隊「合製」有關女兒的新聞照，他臨時以接受心臟病手術為由，缺席婚禮，令引領梅根走上紅...
2018-05-19
美國總統特朗普周四在白宮跟中國副總理劉鶴會晤，展開第二輪中美經貿談判。有報道指，中方提出削減美國對華貿易逆差每年二千億美元的說法。但外交部發言人陸慷在例行記者會上稱，據他了解中方並未提出減少二千億美元逆差，指有關傳言不實，中美雙方貿易談判仍在進行。 第二輪中美經貿談判重點是削減中國對美國巨額的貿易順差及提高智財權保護，有消息指如果美國總統特朗普接受，飛機製造商波音可望成為最大的受益者。波音是美國最大的出口商，所生產的商用飛機約四分一是出售給中國客戶。另一邊廂，中國商務部昨日發公告，終止對原產於美國的進口高粱反傾銷調查。 劉鶴跟特朗普會晤時表示，在兩國元首共同引領下，中美關係...
2018-05-19
神奇錄音網上瘋傳 「Yanny」還是「Laurel(月桂樹)」惹爭議，就連美國白宮中的總統特朗普、長女伊萬卡和副總統彭斯等都紛紛發表看法。 白宮在Twitter上載的片段一開始出現的是伊萬卡，她聽完錄音即表示：「很清楚是Laurel。」而白宮發言人桑德斯被問到是否聽到Laurel時，她笑說：「明顯你從CNN得到這項資訊，我只聽到Yanny。」輪到副總統彭斯時，他問道：「誰是Yanny？」 特朗普壓軸出現，他自信地答：「我聽到covfefe。」去年六月特朗普曾在Twitter用過covfefe這個字，外界認為他指的應該是coverage(報道)。估不到特朗普也來幽自己一默。
2018-05-19
會德豐旗下屯門新盤NAPA已屆現樓，本月將陸續安排收樓，發展商稱，項目尚餘39伙分層戶待售，將有5%至8%的提價空間，而餘下的洋房將以招標形式出售。 會德豐地產常務董事黃光耀指出，屯門NAPA...
2018-05-19
國際油價逼近80美元，創三年半新高，受貿易和油價憂慮影響，美股隔晚偏軟，惟A、H股中，油股表現強勢，領漲大市，也終止了恒指三連跌。中石油（857）大升6.4%，收報6.51元，成表現最好的藍籌股；中海...
2018-05-19
法蘭克福主帥尼高高華今晚德國盃決賽，將領軍硬撼下季東家拜仁慕尼黑。不過，拜仁眾將揚言不會因為他而留情面，加上陣中傷兵問題得到紓緩和洛賓續約沖喜，相信有力在柏林奧林匹克中立場擊敗近況和往績都處下風的對手，直取讓球主客和讓一球拜仁「主勝」。 （無線翡翠台、myTV SUPER94台周日凌晨2:00直播）
2018-05-19
香港人喜歡旅行，旅遊當然要齊集各類裝備，Zoey今次在崇光感謝周年慶特別為大家搜羅特惠行李箱，最抵可慳足千多元，省下來旅程就可玩得更豪喇！ 英國百年經典的老字號Antler擁有過百年的行李箱製造技術經...
2018-05-19
58歲出爐影后毛舜筠（毛姐），95年與導演兼美術指導區丁平結婚，育有兩女區令山(Jannie)及區亦山(Jill)。早排，毛姐透露孻女暑假後將去加國升學，要抽多啲時間陪吓小公主喎。日前下午，廿四孝媽咪...
2018-05-19
深圳如今GDP差不多超過香港，也成為國家科技重鎮。大量科技獨角獸（初創而估值超過十億美元的公司）在深圳湧現。 當我們艷羨深圳的科技發展時，幾年前聽一位深圳副市長所講，其實他們只是「抄襲」香港的發展模式。他提到一九九八年亞洲金融風暴爆發，深圳經濟急速放緩，深圳市政府派了一隊高層人員來港考察，看看有甚麼刺激經濟的方法。他們參觀的其中一個機構是生產力促進局，發現當局提供一些小額資助或者以低廉租金去支持中小企轉型。深圳市政府覺得這個方向很好，便鎖定以科技發展為目標，回到深圳便大力支持中小企搞創科。 深圳的決心和規模都比香港大一百倍，除了定立一系列科技發展政策之外，政府亦牽頭成立數以...
2018-05-19
第七場四班一二○○米：「好好彩彩」初出一仗飛數甚勁而放散，熱身後剛仗只僅敗於周三再捷之「自由旺」，顯現本身質素。上周五此駒由潘頓親試泥閘，早段可輕鬆緊咬快馬「實力飛駒」，直路上姿態撩人，過終點後餘勢甚佳，進步顯著，今仗贏面甚高。「慣勝積極」近期試泥閘時仍保持水準，勝在前速銳利，可望放入一席。羅廄初出馬「路路通」上月試谷閘走勢乏力，上周試泥閘則稍有進展，今仗對手頗弱，冷腳可拖。 第十場二班一六○○米：「龍船鼓響」季初兩捷後仍能四度取得季軍，上仗更是在起步失機之下，末段交出不俗追勁，不過其表現雖準，但居此評分不易再贏，所以今仗換黃俊減磅是合理部署。上周四馬兒由黃俊彈草閘，明顯是...
2018-05-19