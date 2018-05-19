﻿指金正恩受習近平影響 特朗普：無意採利比亞棄核模式

美國總統特朗普暗示，北韓在美朝峰會上突然改變態度，可能是受到中國國家主席習近平影響。但據他所知，他與北韓領袖金正恩的歷史性會面仍在密鑼緊鼓籌備中。特朗普表明，在尋求北韓無核化問題上，並非追隨所謂的「利比亞模式」；若金正恩同意放棄核武，他將得到有力的保障，仍會在位，仍會統治其國家，而他的國家會變得非常富庶。



特朗普未有明確指出金正恩會得到甚麼樣的保障，僅表示無意要求北韓接受「利比亞模式」的無核化。但特朗普警告，若果無法與北韓達成協議，便會考慮採用「利比亞模式」，金正恩可能會落得跟利比亞前領袖卡達菲同樣的下場。有分析指卡達菲交出核武後卻沒有好下場，正正是金正恩拒絕交出核武的原因。



就特朗普指金正恩受習近平影響，國家外交部發言人陸慷在例行記者會上回應表示，如果說中方發揮了作用，就是一直積極鼓勵勸說有關各方能雙向而行，為重啟對話創造條件，今後中方亦會繼續作出自己的努力。



