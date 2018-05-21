據一間社交媒體監察公司的統計數字顯示，在大婚期間，全球有接近六百萬人在社交網站Twitter針對皇室婚禮發表推文講述感受，當中更有網民讀唇語發現，這對新婚夫婦登上馬車往溫莎鎮巡遊、甫離開溫莎堡範圍時，新皇妃梅根疑如釋重負般，笑着對丈夫哈利說了句「噢，他＿的！」（Oh，F_ _K！），之後再用手按着心口，引來不少人迴響。
梅根婚禮期間疑爆粗
據一間社交媒體監察公司的統計數字顯示，在大婚期間，全球有接近六百萬人在社交網站Twitter針對皇室婚禮發表推文講述感受，當中更有網民讀唇語發現，這對新婚夫婦登上馬車往溫莎鎮巡遊、甫離開溫莎堡範圍時，新皇妃梅根疑如釋重負般，笑着對丈夫哈利說了句「噢，他＿的！」（Oh，F_ _K！），之後再用手按着心口，引來不少人迴響。
神級高富帥 四王子筍盤曝光
英國哈里王子與美國女星梅根完婚，譜寫一段完美異國情緣，彰顯愛無分種族。哈里王子正式脫離單身貴族行列，舉世女士頓失「筍盤」！不過，世上王子不止得哈里一人，年輕俊朗王子大有人在，包括丹麥王子尼古拉、汶萊王...
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執政滿意度急跌至24% 蔡英文上任兩周年
台灣的總統蔡英文就職屆滿兩周年，台媒一項民調顯示，市民對其執政表現滿意度只有約兩成四，不滿意度高達近六成，六成四人對蔡英文政府的未來施政「沒信心」，較去年上升八點三個百分點。
2018-05-21
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梅根婚禮期間疑爆粗
英國哈利王子與美國女星梅根上周六舉行的大婚全球矚目，在社交媒體上亦成為最熱門的話題，當中更有眼利網民讀唇語發現，二人登上馬車巡遊，準備接受民眾祝福期間，梅根疑似對愛郎爆出「F」字粗口，引起熱議。 據一間社交媒體監察公司的統計數字顯示，在大婚期間，全球有接近六百萬人在社交網站Twitter針對皇室婚禮發表推文講述感受，當中更有網民讀唇語發現，這對新婚夫婦登上馬車往溫莎鎮巡遊、甫離開溫莎堡範圍時，新皇妃梅根疑如釋重負般，笑着對丈夫哈利說了句「噢，他＿的！」（Oh，F_ _K！），之後再用手按着心口，引來不少人迴響。
2018-05-21
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屯門NAPA洋房將招標出售
會德豐旗下屯門新盤NAPA已屆現樓，本月將陸續安排收樓，發展商稱，項目尚餘39伙分層戶待售，將有5%至8%的提價空間，而餘下的洋房將以招標形式出售。 會德豐地產常務董事黃光耀指出，屯門NAPA...
2018-05-19
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迎合三跑維修需求 港機研斥十億設維修庫
香港飛機工程（044）將因應機場第三跑道擴展，向客戶搜集數據研究有否投資新維修機庫的需要。港機行政總裁鄧健榮指出，民航處繼續增加升降時段，令機場可供更多航班使用，港機將與維修客戶探討他們未來的維修需求...
2018-05-21
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狼刃出鞘 現殺「基」
奧歷治今季外借至禾夫斯堡原本表現一般，幸臨近季尾復甦，上場德甲附加賽首回合交出入球和助攻各一率隊取得3:1優勢。今晚次回合造訪主場威力有限的基爾，此子揚言要乘勝追擊，領軍再下一城護級成功，客勝可取。 （有線602、612、652、662、now671台、Fox Sports Play App周二凌晨2:30直播） 今季由利物浦外借至禾夫斯堡後，奧歷治穩佔正選，但德甲上陣三十一場僅得六球士哥，表現未如理想。不過，此子近況回勇，先於德甲煞科戰攻入一球助球隊擊敗科隆力壓漢堡排尾三，附加賽首回合更收錄一球一助攻領軍先拔頭籌，他矢言：「取得3:1優勢固然高興，今晚要繼續踢出高...
2018-05-21
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全熒幕入門新Phone潮
身價動輒六、七千元的旗艦手機，規格功能固然吸引，但對部份用戶來說，划算抵玩的入門機款，可能才是那杯茶。Huawei、小米及Panasonic近期不約而同推出換上全熒幕的入門新作，效能不俗，且定價不過千...
2018-05-21
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執導日片《小偷家族》揚威康城 是枝裕和奪金棕櫚獎腳震
第71屆康城電影節昨圓滿落幕，主競賽單元各獎項順利出爐，日本名導是枝裕和的新片《小偷家族》奪最高榮譽金棕櫚大獎，同時亦是日本電影睽違21年、繼今村昌平的《鰻魚》後再奪此殊榮，難怪是枝領獎時稱「緊張到腳震」！本報記者 圖：路透社 第71屆康城電影節昨舉行閉幕禮，並進行頒獎禮，備受矚目的最高榮譽金棕櫚大獎，由日本導演是枝裕和執導、樹木希林、安藤櫻、Lily Franky和松岡茉優等主演，描寫一個日本貧民家庭有老有嫩，要靠偷竊維持生計的劇情片《小偷家族》奪得，亦是日本電影相隔21年再奪金棕櫚獎。據台灣傳媒報道指，大會評委張震認為該片題材特別，亦是一個悲情故事。 「得到勇氣繼續拍戲...
2018-05-21
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社論——城市無情 怎樣護樹?
鬧市中的大樹，是石屎森林中難得的綠點，也陪伴不少人成長，負載着公眾的感情，所以昨天般咸道兩棵老樹生病要斬，引起環保人士反對，為保樹而到場抗議，最後各人得悉病樹難救，居民亦擔心樹倒壓人，才迫不得已接受斬樹的現實。大家「哀悼」這些老樹之餘，應該反躬自問：它們為何會病入膏肓？這個城市有沒有努力提供良好生長環境，悉心保護老樹？ 當局交代移除這兩棵樹齡逾八十年的細葉榕的原因，指兩樹健康差，加上與牆身為一體，牆身結構不穩，無法保留。這是一個令人惋惜的決定，正如反對斬樹的環保人士形容：「古樹有情」，但有情也沒有用，長久以來，香港沒有給大樹適合的生長空間。 大家可見，不少城中大樹，根部四周...
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重點出擊——紅星周三 再放光芒
同文子健兄曾在飯局間談及現今評馬界新人，大多不願意加入觀操工作，一來要天未光便出發往馬場，二來對於收入微薄的新人來說，交通費用亦非同小可，加上觀操工作並非一加一這麼簡單，馬匹狀態變化絕非一朝一夕，由初期操練到狀態及鋒而試，過程中極可能超過八星期以上，更要命是操好賽劣，加上正式出賽成為熱門落敗，觀操者更可能飽受批評！雖然筆者並非晨操派別，但絕對認同子健兄睇法。 即使像筆者「紙上談兵」派別，從賽事片段中尋寶，亦經常看錯及遭受無理批評。 已報名周三第三班千二米的「紅星」，早在上季第二次出戰谷草同程，筆者已從賽事中見其有走勢，當時此駒還是冷門身分已經提供，但畢竟還是落敗而回，賽後筆...
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