﻿梅根婚禮期間疑爆粗

同文子健兄曾在飯局間談及現今評馬界新人，大多不願意加入觀操工作，一來要天未光便出發往馬場，二來對於收入微薄的新人來說，交通費用亦非同小可，加上觀操工作並非一加一這麼簡單，馬匹狀態變化絕非一朝一夕，由初期操練到狀態及鋒而試，過程中極可能超過八星期以上，更要命是操好賽劣，加上正式出賽成為熱門落敗，觀操者更可能飽受批評！雖然筆者並非晨操派別，但絕對認同子健兄睇法。 即使像筆者「紙上談兵」派別，從賽事片段中尋寶，亦經常看錯及遭受無理批評。 已報名周三第三班千二米的「紅星」，早在上季第二次出戰谷草同程，筆者已從賽事中見其有走勢，當時此駒還是冷門身分已經提供，但畢竟還是落敗而回，賽後筆...

2018-05-21