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﻿梅根婚禮期間疑爆粗

2018-05-21 列印
　　英國哈利王子與美國女星梅根上周六舉行的大婚全球矚目，在社交媒體上亦成為最熱門的話題，當中更有眼利網民讀唇語發現，二人登上馬車巡遊，準備接受民眾祝福期間，梅根疑似對愛郎爆出「F」字粗口，引起熱議。

　　據一間社交媒體監察公司的統計數字顯示，在大婚期間，全球有接近六百萬人在社交網站Twitter針對皇室婚禮發表推文講述感受，當中更有網民讀唇語發現，這對新婚夫婦登上馬車往溫莎鎮巡遊、甫離開溫莎堡範圍時，新皇妃梅根疑如釋重負般，笑着對丈夫哈利說了句「噢，他＿的！」（Oh，F_ _K！），之後再用手按着心口，引來不少人迴響。

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