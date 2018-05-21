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﻿以色列武力鎮壓巴人 聯國人權議會批「完全失當」

2018-05-21 列印
　　以色列及巴勒斯坦近日在加薩地區爆發流血衝突，至今已造成逾百人死亡，當中包括十五名兒童，超過一萬二千人受傷。

　　聯合國人權議會表示，以色列在邊境對巴勒斯坦的武力鎮壓「完全失當」，形容以色列猶如將加薩人「拘禁在險惡的貧民窟之中」，呼籲以國停止壓迫加薩地區。

　　聯合國人權事務高級專員侯賽因（Zeid Ra'ad Al Hussein）表示，幾乎沒有證據顯示以國有試圖盡可能降低傷亡人數，形容有關行為或已構成「蓄意殺人」，甚至嚴重違反以保護平民為宗旨的《日內瓦公約》，支持針對事件啟動調查。

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