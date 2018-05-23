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﻿哈里大婚回禮袋 eBay炒至52萬

2018-05-23 列印
        英國哈里王子和美國女星梅根‧馬克爾的皇室大婚，為一千二百名賓客準備了回禮袋。但有部份回禮袋事後被人放上eBay拍賣網站發售圖利，部份競標價格已炒到五萬英鎊（約五十二萬四千港元）。

　　每位賓客領到一對新人準備的一個特製回禮袋：印有兩人名字縮寫H與M以及「2018年5月19日溫莎城堡聖喬治教堂」字樣的土黃色方型小麻袋，手挽與印刷文字則為藍綠色。拍賣網站eBay上已經出現十多個待售的回禮袋，其中一個有逾三十人參加競投的回禮袋，價格一度已被炒至三千一百六十六點五一美元（約二萬四千八百多港元）。另有一個回禮袋的競投價已炒至五萬英鎊。
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