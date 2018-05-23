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﻿哈里梅根婚照甜蜜滿溢

2018-05-23 列印
　　英國肯辛頓宮周一發佈哈里王子和梅根上周六大婚當天拍攝的三張官方照片，包括皇室四代同堂照、一對新人和花仔花女的合照，以及一張哈里在階梯上輕擁愛妻的甜蜜照片。在四代同堂的大合照中，除了一對新人外，還有英女皇伊利沙伯二世、菲臘親王、皇儲查理斯夫婦，以及威廉王子夫婦。梅根的母親拉格蘭身穿淺綠色禮服站在梅根身旁，還有一眾花仔花女。另一張照片是哈里和梅根與一眾花仔花女的合照，花仔花女十分可愛。最後一張是一對新人坐在溫莎堡階梯的照片，哈里輕擁愛妻。
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