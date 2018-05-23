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﻿四國記者北韓訪拆核子試驗場

2018-05-23 列印
　　中、美、俄、英四國記者團昨日上午在北京首都機場搭乘前往北韓元山的班機，將採訪並見證北韓咸鏡北道吉州郡豐溪里核子試驗場拆除活動。

　　韓聯社報道，北韓曾於十二日透過外務省公報宣佈，將邀請韓、中、美、俄、英五國的記者團，從北京搭乘專機入境，實地採訪北部核子試驗場的拆除現場。據俄羅斯媒體報道，若條件許可，外國記者將獲安排在今早抵達豐溪里核試場。

　　但周二北韓拒收南韓記者名單，未有給南韓記者辦理簽證。南韓方面則表示失望及遺憾。 報道稱，北韓為向採訪的外媒提供交通安排，對元山至吉州的鐵路進行維修和列車試運行。北韓表示，將在元山為外媒記者團提供新聞中心和宿舍。



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