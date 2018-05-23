﻿四國記者北韓訪拆核子試驗場

韓聯社報道，北韓曾於十二日透過外務省公報宣佈，將邀請韓、中、美、俄、英五國的記者團，從北京搭乘專機入境，實地採訪北部核子試驗場的拆除現場。據俄羅斯媒體報道，若條件許可，外國記者將獲安排在今早抵達豐溪里核試場。
但周二北韓拒收南韓記者名單，未有給南韓記者辦理簽證。南韓方面則表示失望及遺憾。 報道稱，北韓為向採訪的外媒提供交通安排，對元山至吉州的鐵路進行維修和列車試運行。北韓表示，將在元山為外媒記者團提供新聞中心和宿舍。
四年前的「佔領行動」，警方要施放催淚彈驅散群眾，一年多後又爆發旺角暴動，當局事後決定訂購三輛水炮防暴車，用於人群管理，首部昨抵港，首度曝光。另外兩輛水炮防暴車料下月中抵港，三車將交由機電工程署驗收，九...
2018-05-23
據美國《華爾街日報》報道，美國政府將取消對中國電信設備大廠中興通訊的禁令，不再禁止美國企業賣零件和軟體給中興通訊。中興通訊將被要求大規模調整管理層和董事會。 報道引述消息人士指，美國將取消中興通訊銷售禁令，中興通訊將被要求大規模調整管理層和董事會。消息指，美中協議可能包括，中國承諾取消對美國農產品徵收關稅，並進口更多美國農產品。知情人士又指，目前已就協議的大綱達成共識，詳情正在進一步商討。中興方面回應《每日經濟新聞》指，消息屬實。 白宮首席經濟顧問柯德洛上周末表示，中興通訊如果想要美國撤銷制裁，就必須改組公司管理階層，包括可能必須重新指派董事會成員。 此外，中美上周就貿易...
2018-05-23
英國哈里王子和美國女星梅根‧馬克爾的皇室大婚，為一千二百名賓客準備了回禮袋。但有部份回禮袋事後被人放上eBay拍賣網站發售圖利，部份競標價格已炒到五萬英鎊（約五十二萬四千港元）。 每位賓客領到一對新人準備的一個特製回禮袋：印有兩人名字縮寫H與M以及「2018年5月19日溫莎城堡聖喬治教堂」字樣的土黃色方型小麻袋，手挽與印刷文字則為藍綠色。拍賣網站eBay上已經出現十多個待售的回禮袋，其中一個有逾三十人參加競投的回禮袋，價格一度已被炒至三千一百六十六點五一美元（約二萬四千八百多港元）。另有一個回禮袋的競投價已炒至五萬英鎊。
2018-05-23
淺水灣道37號位處淺水灣道頭段，位置優越，環境恬靜，安享開揚深水灣海景，近望香港高爾夫球會。是次介紹該屋苑低層2個相鄰單位，實用面積合共2102方呎，兩單位可打通，大宅裝潢時尚簡約。 淺水灣道...
2018-05-23
中興通訊（763）確認了美國取消銷售禁令的消息，市場預計中美貿易戰、科技戰將淡化，美股周二早段靠穩，杜指初段三連升，曾升51點，見25064點，其後一度倒跌，失守25000點關；標指曾升百分之零點二，...
2018-05-23
南美自由盃D組明早進行最後一輪分組賽，榜首的河床已經提早出線十六強，今仗主場迎戰同樣已篤定晉級的法林明高，要為小組首名而戰。主隊自三月起持續強勢，攻守表現都無懈可擊，狀態遠勝近況一般的法林明高。（香港時間周四早上8:45開賽） 河床上輪分組賽作客1:0擊敗聖達菲，五戰累積十一分提前一輪鎖定晉級，不過他們僅領先次席的法林明高兩分，明早尾輪還要為首名而戰。幸好河床近況平穩，近十四場不同正式賽事豪取十二勝兩和入廿四球，前鋒伊拿斯奧史高高今季阿甲攻入十球，今仗可望與連續兩輪自由盃均有進帳的柏拉圖繼續肩負數胡重任。 鋒線孖寶可靠 防守方面，該隊上述十四戰僅失三球，門將法蘭高阿...
2018-05-23
引頸以待的前中區警署建築群保育活化項目「大館」，集歷史與藝術於一身，經多年工程，第一階段即將竣工，於5月29日（二）開館，公眾終可進內一睹其廬山真面目。小記上周參與傳媒導賞，親身了解其藝術面向。 ...
2018-05-23
曾叱咤娛樂版一時嘅前B嫂章小蕙，直至搬去美國長住，生活才變得低調，近年久唔久返港閃現，行街時都化晒濃妝，力保大眼靚樣。日前周六下午，驚見54歲嘅章小蕙發晒福，成個肥師奶咁現身中環ifc超市。見佢依舊好...
2018-05-23
本港史上第一部水炮車，由德國設計、法國組裝，近日登陸香港，經驗收之後，將正式加入警隊，加強現有的裝備，讓警方更靈活應對大型集會活動。 二○一四年「佔領行動」，市中心區被強佔引發連場警民衝突，一年多後更爆發旺角暴動，街頭成為戰場。經此兩役，警方決定購買水炮車，讓警員處理騷亂或大型非法集結，可多一項有效裝備。 現代水炮車的威力，可大可小，經調校後，水力可驅散群眾，避免警民正面衝突，減少受傷；亦可發出強大震懾力，克制暴力群眾，更可噴出染有顏色液體，以識別騷亂參與者，加強緝捕不法份子。 工欲善其善必先利其器，警隊有了水炮車，日後更有效處理大型示威集會。佔中和旺角暴亂兩大事件，已證明...
2018-05-23
一匹馬若因配了前列大師傅而成熱門，本來無可厚非，因為騎功的確可以提高馬匹的競爭力，然而，並非所有騎師都是全材型，也要視乎馬匹性能是否配合。以個人看法，潘頓騎技毋庸置疑，但他跑前領馬明顯勝於後追，所以若要付出溢價捧其座騎，選前領或前置型馬會有更大把握。 第一場五班一八○○米。「友瑩采」今季在四班上陣八次只得一季，而上季落五班後也要跑到第五仗才打開勝門，表面上實力只勉可說是四五班升降機。然而，上季此駒其實尚未定型，有不少賽事都是以被動跑法落敗，不能作準。 今季，「友瑩采」首五仗都是配大師傅出戰，當中雖然都曾取得接近的三四名，但跑法依然嫌被動。到了429場次沙田千八米，此駒初次配...
2018-05-23