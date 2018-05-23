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﻿納吉布涉謀殺案 蒙古總統盼馬哈迪重查

2018-05-23 列印
　　馬來西亞前首相納吉布被指涉及十二年前一名蒙古模特兒被謀殺案件。報道指，蒙古總統巴特圖勒嘎上星期致函馬來西亞新任首相馬哈迪，要求重審案件，找出真兇。

　　遇害的蒙古模特兒兼翻譯沙麗布當年在大馬遭槍殺，屍體遭軍事級爆炸物炸成殘骸，當局事後拘捕兩名懷疑涉案警員，其中一人在保釋期間潛逃澳洲，聲稱是代罪羔羊。

　　納吉布昨日在反貪污委員會總部，就被指不合理接收主權基金一馬發展一千萬美元（約七千八百萬港元）接受問話。納吉布抵達時被大批傳媒包圍，全程展露笑容，但無回應提問。





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