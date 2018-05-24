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﻿俄核子潛艇試射四枚洲際飛彈

2018-05-24 列印
　　據俄媒報道，俄羅斯北方艦隊轄下核潛艇「多爾戈魯基號」周二在俄羅斯西北國境的白海一帶以「水下發射」方式，發射四枚R-30洲際飛彈，命中了位於堪察加半島的軍事標靶。屬955型核潛艇的多爾戈魯基號在水下部署點發射四枚布拉瓦導彈，為該型號潛艇首次。

　　北方艦隊代表形容試射證明了955型核潛艇的戰略導彈和布拉瓦導彈系統的戰術和技術特點，以及其可靠性。



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