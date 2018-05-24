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﻿豐溪里核試場拆除在即 南韓記者團終獲放行

2018-05-24 列印
■南韓記者團周三抵達北韓元山。美聯社
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　　北韓邀請中英美俄南韓五國記者到場見證關閉豐溪里核試場，但周二卻將南韓記者團拒諸門外。不過在南韓總統文在寅與特朗普會面後，北韓周三突然接受南韓記者名單，南韓記者團當天中午乘飛機往北韓。他們抵達元山後與在當地外國記者團會合，昨晚準備乘坐火車到核試場。另有外媒記者在社交平台分享在北韓的點滴，包括從北京乘飛機到北韓時，多名空姐樣貌標誌，而午宴餐單有油炸鱉和魚翅。

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