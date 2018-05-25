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﻿英百萬車禍司機逃走 網民嘲「怕賠不起」

2018-05-25 列印
　　英國南約克郡雪菲爾德（Sheffield）日前發生一宗非常「昂貴」的車禍，一輛約八萬英鎊（約八十三點三四萬港元）的紅色保時捷與一輛約十五萬英鎊（約一百五十六點二六萬港元）的黑色法拉利相撞。但兩名名車車主竟在意外後雙雙逃離意外現場。

　　據當地傳媒報道，事發在周日晚上，兩車車頭全凹陷，車身亦全毀。最離奇的是，有目擊者指意外發生後，見到兩名司機從車裏出來後，沒有關心彼此傷勢，也沒有報警，反而離開現場。警方接報到場調查後，二十六歲的保時捷車主返回現場善後，他表示無大礙。網民紛紛笑言，「原來有錢人撞到也怕賠錢」、「完全顛覆我對土豪的看法」。

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