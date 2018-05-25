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﻿特朗普取消與金正恩會面

2018-05-25 列印
　　美國總統特朗普昨日致函北韓領袖金正恩，宣佈取消下月十二日在新加坡舉行的美朝高峰會議，認為「現時非合適時機舉行會議」，呼籲金正恩若改變主意，可以聯絡他。

　　特朗普稱，留意到北韓近日發表的憤怒及敵對的言論，認為現時並不適合舉行美朝峰會，又指金正恩提到北韓的核力量，但美國的核力量更加強大，他祈求永遠都不會動用核武，又認為唯一重要的對話，是他與金正恩二人之間的對話。

　　另外，北韓副外長較早前警告，美國若侮辱北韓的善意，繼續肆意妄為，將向最高領導階層提出重新考慮北韓與美國高峰會談事宜。

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