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﻿俄叛諜女兒： 被企圖暗殺盼返俄

2018-05-25 列印
　　俄羅斯前雙面諜斯克里帕爾與女兒尤利亞今年三月在英國受到神經毒劑襲擊險死還生，事隔兩個多月，尤利亞在倫敦首次接受傳媒訪問，以俄文講話，直指事件是企圖暗殺，自己與父親大難不死，實在幸運，又形容康復過程緩慢而極度痛苦。但她沒有把矛頭指向俄羅斯總統普京，還表示希望回國。

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