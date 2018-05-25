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﻿對進口汽車展調查 特朗普擬收25%關稅

2018-05-25 列印
　　美國商務部應總統特朗普要求，將調查外國汽車及零件進口情況，以確定此類進口是否對美國國家安全造成威脅。特朗普亦要求研究是否可在相關進口範疇開徵關稅，《華爾街日報》報道，特朗普擬要求向進口汽車徵收高達百分之二十五的關稅。聲明稱，汽車和汽車零部件這樣的核心工業對美國國家實力至關重要。

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