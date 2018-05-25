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﻿剛果伊波拉殺27人 疫情明顯擴散

2018-05-25 列印
　　世界衛生組織警告，剛果民主共和國的伊波拉疫情有明顯擴大可能，自本月八日爆發疫情至今，已確診五十八宗病例，當中二十七名患者死亡。另外有三名病人從醫院偷走，當中兩人死亡，另一人尋回。恐更多人受到感染，令疫情擴散。無國界醫生組織周三證實，其中兩名擅自離開醫院的伊波拉患者已被確認死亡。

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