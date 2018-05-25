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﻿擊落馬航MH17 俄軍導彈為元兇

2018-05-25 列印
　　馬來西亞航空公司MH17班機於二○一四年七月十七日由阿姆斯特丹飛往吉隆坡途中，在烏克蘭東部墜毀，機上二百九十八人全部罹難。國際調查人員周四在新聞發佈會上表示，擊落客機的導彈來自俄羅斯軍方。

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