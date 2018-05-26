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﻿價值大插水 特金會紀念幣淪笑柄

2018-05-26 列印
　　美國總統特朗普突然宣佈取消美朝峰會，一款本為紀念這場歷史性峰會而推出的紀念幣，頓成網民笑柄。在「特金會」告吹後，原價二十四點九五美元（約一百九十五港元）的紀念幣，已跌至十九點九五美元（約一百五十六港元）。

　　這款最近推出的紀念幣，有特朗普與北韓領導人金正恩面對面的浮雕，背景是拼接的兩國國旗。紀念幣由美軍屬下一個叫白宮通訊局（WHCA）的部門鑄造，在白宮禮品店有售。

　　在特朗普突然單方面宣佈取消美朝峰會後，這款預先鑄好的紀念幣變成「特價」促銷貨品。而減價奏效，導致網站癱瘓。而紀念幣「過早」推出，也成為網民笑柄。

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