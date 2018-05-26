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﻿三星須賠償42.2億港元 ﻿專利之爭﻿﻿蘋果勝訴 ﻿

2018-05-26 列印
　　美國蘋果公司與南韓三星電子公司纏擾七年的專利權官司作出最新裁決，美國加州法院周四裁定，三星因為侵犯蘋果iPhone手機三項外觀設計專利，必須向蘋果賠償五億三千九百萬美元（四十二億二千三百二十八萬港元）。

　　﻿三星因侵犯蘋果設計專利，包括手機的圓角、前置邊框和用戶所看到的圖標網格，以及兩項實用專利，判賠五億三千三百三十萬美元，另因侵犯兩項實用專利，需賠五百三十萬美元。蘋果在法院上聲明，設計專利對iPhone至關重要，因此法院作出此判決，顯然對蘋果來說是一項勝利。

　　三星尚未表示是否再度上訴，但在聲明中提到：「我們會考慮所有選項來維護創新設計和公平競爭，力求對消費者和公司都好的結果。」

　　蘋果二○一一年狀告三星肆意抄襲其智能手機和平版電腦的設計專利。﻿

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