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﻿日航客機故障急降熊本

2018-05-26 列印
　　日本航空公司一架載有二百一十七人的波音767客機，周四下午原定由熊本機場飛往東京羽田機場，但起飛不久左方引擎出現故障，並響起警報，要緊急折返。

  客機最終安全降落，但途中最少有十件零件掉下，大小均為五厘米左右，砸碎一家醫院的玻璃窗及一架汽車的擋風玻璃，幸無人受傷。

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