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﻿美第四位登月太空人離世

2018-05-28 列印
　　上世紀六十年代參與「太陽神」計劃、在月球上漫步的第四位美國資深太空人比恩周六在德州休斯敦與世長辭，享年八十六歲。他一生對太空探索充滿熱忱，還把太空事業轉化成為藝術，為太空發展作出貢獻。

　　根據美國太空總署提供的資料，美國於一九六九年進行第二次月球降落任務時，比恩是登月艙駕駛員。他在月球表面逗留了三十一小時，與另一位太空人康拉德進行一連串實驗。　
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