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﻿澳洲海膽成災 網民︰派內地人去吃

2018-05-28 列印
　　澳洲近日又傳出海膽氾濫成災的消息，造成東部海底生態嚴重失衡。據外媒報道，澳洲吉普斯蘭科納灣海膽氾濫，危害海域藻類棲息，大量海膽經過的地方只剩光禿禿的白色礁岩。雖然當地政府已允許漁民捕撈、販賣海膽，自去年至今，漁民更已敲碎五點七萬隻海膽，仍無法阻止它們快速繁殖。

　　當地專家表示，無法解釋海膽大量繁殖的原因，由於海膽吃掉大量海草，目前只能依靠漁民一同捕撈海膽。內地媒體報道有關消息，內地網民開玩笑表示「上次去丹麥吃生蠔的同志還沒回來呢！現在哪有時間去管你的海膽」、「只要給三千廣東家庭頒發海膽簽證，把整個海岸清乾淨你信不信」。

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