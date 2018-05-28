  • 2018年5月28日 星期一
  • 34º
  • 51%
熱門： 腐液狂徒高鐵居屋鬆獅犬土地大辯論

日報新聞 > 國際

﻿為吃蛋糕 出動最強機關

2018-05-28 列印
　　網絡一段名為《The Cake Server》的「骨牌效應」短片吸引逾八十九萬人次瀏覽，一名男子自稱吃甜品時不喜歡等待，用三個月設計了最強機關，由享用晚餐開始，就啟動一連串機關，包括小童拉扯手機和錘仔輕敲手提電腦等，一關接一關，計算精準只為享用一片蛋糕甜點！

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd