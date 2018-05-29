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﻿額紋「臺灣」居台英漢 柬國遭圍毆甩兩牙

2018-05-29 列印
　　在台灣居住的英國籍男子保羅 （Paul Farrell），因額上刺青「臺灣」兩字在當地備受注目，據台灣傳媒報道，保羅上周六在柬埔寨一間酒吧消遣時，疑因台灣主權問題而遭約十名中國人毆打，更被打掉兩顆牙及身上多處瘀傷。

　　保羅稱當時脫掉帽子，露出額頭的「臺灣」刺青，一群疑在當地工作的中國男子，向他喊：「中國台灣！」保羅回應：「台灣！台灣！」接着他被至少十人用棍毆打，迫他說「台灣是中國的一部份」。保羅其後在社交網站表示以後不敢拿下帽子，也想把額上刺青去掉。

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