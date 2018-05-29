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﻿捷星航空女乘客涉打罵空姐

2018-05-29 列印
　　據外媒報道，捷星航空日前一架由澳洲墨爾本飛往布里斯班的班機，航程期間一名四十七歲女乘客忽然大聲唱聖詩，令一名小孩喊起來，空中服務員調停時，被該女子罵並用手上的聖經拍打。客機降落布里斯班後，當地警察登機帶走涉事女子。

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